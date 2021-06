Highlights Zverev-Tsitsipas 3-6 3-6 6-4 6-4 3-6, semifinale Roland Garros 2021 (VIDEO)

by Antonio Sepe 14

Il video con gli highlights del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. L’incontro, valido per la semifinale del Roland Garros 2021, è finito nelle mani del greco per 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 Il primo finalista è il greco, protagonista di una prestazione di alti e bassi che gli ha permesso di approdare all’atto conclusivo del torneo. In alto le immagini salienti dello scontro andato in scena sullo Chatrier.

