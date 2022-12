Highlights Virtus Bologna-Scafati 77-84, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Scafati, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Prima sconfitta stagionale per la formazione di coach Scariolo, che non riesce a recuperare nel secondo tempo dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Per la formazione di coach Caja, quindi, arriva un’impresa clamorosa, che corrisponde anche al primo stop per le Vu Nere in campionato. Ecco i momenti salienti del match.

