Highlights Verona-Tortona 80-102: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Gli highlights della sfida Tezenis Verona-Bertram Yachts Derthona Tortona 80-102, valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio sono gli ospiti che tornano sul parquet e dominano la seconda frazione. Una vittoria che permette alla squadra piemontese di raggiungere un record di sette vittorie e sole due sconfitte. Altra sconfitta invece per gli scaligeri, fermi a due vittorie. Ecco gli highlights e le migliori giocate del match.

