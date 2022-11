Highlights Uruguay-Corea del Sud 0-0: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 26

Il video degli highlights di Uruguay-Corea del Sud, match valevole per la prima giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. Inizio di partita bloccato anche se le occasioni non mancano: i coreani sbagliano un rigore in movimento e vanno vicinissimi allo 0-1, prima dell’intervallo Diego Godin sale in cielo ma la palla impatta sul palo. Nella ripresa i coreani calano alla distanza ma difendono con ordine, sul tiro di Valverde all’89’ possono solo sperare: la palla si infrange sull’incrocio dei pali. Partita equilibrata: zero gol e un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI