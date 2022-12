Highlights Tyson Fury vs Dereck Chisora, Mondiale WBC Pesi massimi (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Gli highlights del match tra Tyson Fury e Dereck Chisora, valevole per il Mondiale WBC dei pesi messimi di pugilato. Gypsy King s’impone per TKO alla decima ripresa dopo aver dominato il combattimento fin dall’inizio. Chisora vende cara la pelle e non molla, ma alla fine l’arbitro decidere di mettere fine al match per via delle precarie condizioni fisiche di Dereck. Di seguito la sintesi della sfida.

LA CRONACA DEL MATCH