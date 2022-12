Highlights Trieste-Trento 74-68, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 72

Il video con gli highlights di Trieste-Trento, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. Successo importante per la formazione di casa, che ritrova i due punti dopo due sconfitte di fila. Protagonista Bartley con 24 punti e 9 rimbalzi, mentre per la Dolomiti Energia Flaccadori si ferma a 21 punti. Successo in generale meritato per quanto visto sul campo, visto che la formazione di coach Legovich ha condotto i giochi per gran parte della partita. Ecco quindi le immagini salienti del match.

LA CRONACA

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 12^ GIORNATA