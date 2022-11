Highlights Trieste-Brescia 90-91, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 18

Il video con gli highlights di Trieste-Brescia, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Sfida che si è chiusa all’overtime, dopo che le due formazioni non si sono risparmiate nei tempi regolamentari. Ai padroni di casa non bastano i 29 punti di Bartley e i 20 di Gaines. a Vincere sono gli uomini di coach Magro, con top scorer Petrucelli (25 punti) e un ispirato Amedeo Della Valle, che ha centrato una bella doppia doppia da 16 punti e 10 assist. Di seguito, le migliori immagini del match.

