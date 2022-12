Highlights Treviso-Verona 77-79, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 2

Il video con gli highlights di Treviso-Verona, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al Palaverde è andato in scena un importantissimo scontro diretto per la salvezza, vinto dagli scaligeri all’ultimo respiro. Dopo il primo allungo dei padroni di casa, la formazione di coach Ramagli ha rimontato grazie alla facilità di arrivo sotto canestro. Nel finale, però, la Nutribullet ha provato il tutto per tutto, con Sorokas che ha sbagliato sulla sirena il canestro del pareggio: 77-79 il risultato finale. Ecco quindi le azioni salienti della partita.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 10^ GIORNATA