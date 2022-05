Highlights Trento-Zaksa 0-3, finale Champions League 2022 volley (VIDEO)

by Deborah Sartori 8

I video highlights di Itas Trentino-Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle, finale di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile. La formazione di Lorenzetti fatica a trovare ritmo e cede 0-3 (22-25, 20-25, 30-32) ai polacchi di Citru, che difendono lo storico titolo conquistato lo scorso anno. Serata difficile soprattutto al servizio per Trento, a cui non bastano i 16 punti del capitano Matey Kaziyski e i 13 di Alessandro Michieletto. Tra gli ospiti invece spiccano i 27 punti di uno strepitoso Kamil Semeniuk (74% in attacco), MVP della serata. L’Itas non riesce quindi a vendicare la sconfitta della finale dello scorso anno, mentre lo Zaksa diventa il quarto club della storia a vincere due Champions League consecutive. Ecco le immagini salienti della finale.

