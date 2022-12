Highlights Trento-Paykan 3-1: Mondiale per Club maschile 2022 volley (VIDEO)

Il video con gli highlights di Trentino Itas Trento-Paykan Club, partita valevole per la prima giornata della Pool B del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Gli uomini di Angelo Lorenzetti trionfano con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-21, 25-27, 25-19) e iniziano nel migliore dei modi la loro esperienza in Brasile. All’ultima giornata contenderanno la vetta del girone ai padroni di casa del Minas. In alto le immagini salienti dell’incontro.

