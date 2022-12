Highlights Trento-Amburgo 85-80, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 18

Trento batte Amburgo 85-80 nell’ottava giornata di Eurocup 2022/2023. Seconda vittoria in tre partite per la squadra di Molin, dopo il successo su Gran Canaria, che avvicina proprio la squadra tedesca in classifica, 2 vittorie e 6 sconfitte per Trento che resta in penultima posizione. Udom e Flaccadori trascinano i padroni di casa con 16 e 15 punti. Non bastano i 21 di Woodard ad Amburgo per evitare la quinta sconfitta in Eurocup.