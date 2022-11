Highlights Tezenis Verona-Dolomiti Energia Trentino 86-92, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Gli highlights della sfida tra Tezenis Verona e Dolomiti Energia Trentino, valida per la sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Vincono gli ospiti 86-92 dopo un tempo supplementare, arrivato al termine di una bella rimonta guidata dal giovane azzurro Matteo Spagnolo. Per i padroni di casa è la quinta sconfitta consecutiva e restano in coda alla classifica.

