Highlights Taranto-Crotone 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 6

Il video con gli highlights di Taranto-Crotone, sfida valida per la sedicesima giornata del Girone C della Serie C 2022/2023. Un 2-2 che premia il carattere dei pugliesi, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre per i calabresi si tratta di un pesante stop in ottica primo posto, visto che il Catanzaro, vincente contro il Giugliano, vola a +6. Padroni di casa due volte in vantaggio, con gli ospiti costretti sempre a inseguire. Nel finale, doppia occasione per il 3-2 sventata prima da Dini e poi da Cuomo. Ecco quindi le migliori immagini del match.