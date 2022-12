Highlights Stella Rossa Belgrado-Novara 0-3, volley Champions League femminile 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 37

Il video con gli highlights di Stella Rossa Belgrado-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (17-25, 20-25, 25-27), match valido per la seconda giornata della Pool C della Champions League 2022/2023 di volley femminile. Prima trasferta europea della stagione e seconda vittoria nel girone per le piemontesi di coach Lavarini. A eccezione di qualche brivido nel finale di terzo set, nessun problema per Novara che si gode una grande Karakurt da 25 punti.

