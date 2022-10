Highlights Serbia-Brasile 3-0 (26-24, 25-22, 25-17), finale oro volley Mondiali femminili 2022 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Serbia-Brasile 3-0, finale per l’oro dei Mondiali femminili 2022 di volley. La squadra di Santarelli domina l’atto conclusivo del torneo e torna con merito sul tetto del mondo. Quattro anni dopo la vittoria in finale contro l’Italia, la Serbia si ripete contro il Brasile. Il massimo comun divisore è la stella Boskovic, MVP del Mondiale e giocatrice in grado di fare la differenza. In alto le immagini salienti.

