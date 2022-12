Highlights Sassari-Napoli 86-69, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini

Il video con gli highlights di Sassari-Napoli, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Sfida molto accesa, a dispetto di quanto possa sembrare dall’ampio distacco finale a favore del Banco, che trova la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 10 punti. Costanza notevole per gli uomini di coach Bucchi, che dividono equamente i punti realizzati nel match, con 43 nel primo e altrettanti nel secondo tempo; Napoli risponde con una buona prestazione, limitata però dal secondo quarto, con soli dieci punti all’attivo: 86-69 il punteggio finale, mentre di seguito e in alto ecco le migliori immagini del match.

