Highlights Perugia-Novara 1-3, Serie A1 femminile 2022/2023 volley (VIDEO)

Novara soffre e piega Perugia al quarto set, 20-25 15-25 25-23 26-28, e torna a vincere dopo la sconfitta in Supercoppa contro Conegliano. Terza vittoria in fila in campionato per le ragazze di Lavarini che salgono in seconda posizione in classifica a -10 proprio dall’imbattibile Conegliano. Perugia resta ferma in 12^ posizione a 7 punti e proverà a tornare alla vittoria contro Vallefoglia nella prossima giornata domenica 11 dicembre alle 18. Novara giocherà in trasferta contro Vero Volley in un match d’alta classifica tra seconda e terza in classifica.