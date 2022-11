Highlights Partita della Pace 2022: a Roma spettacolo con Ronaldinho (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 7

Il video con gli highlights e le azioni salienti della Partita della Pace 2022. Allo stadio Olimpico di Roma grandi emozioni in una serata tutta da rivivere: una partita voluta direttamente da Papa Francesco con uno scopo forte e chiaro, ovvero dare un messaggio di pace in un periodo in cui purtroppo è la guerra a prelavere. Tantissimi i campioni in campo: da Ronaldinho a Stoickhov senza dimenticare il figlio e i nipoti di Diego Armando Maradona, uno che a questi appuntamenti non mancava mai. Tanti i protagonisti anche del calcio contemporaneo: da Mkhitaryan a Rakitic senza dimenticare Ciro Immobile che però non ha potuto prendere parte alla partita per l’infortunio che lo ha tenuto fuori anche da Juventus-Lazio. In alto gli highlights e i gol del match.