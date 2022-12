Highlights Padova-Juventus U23 1-2, Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 6

Il video con gli highlights e i gol di Padova-Juventus U23, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Vittoria maturata nel secondo tempo per i bianconeri, che trovano il doppio vantaggio in rapida sequenza con Cerri e Sekulov. In pieno recupero, De Marchi accorcia per un Padova che ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Franchini. Ecco quindi i momenti salienti del match.

LA CRONACA