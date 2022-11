Highlights Mattia Faraoni – Charles Joyner, Mondiale ISKA Kickboxing (VIDEO)

di Antonio Sepe 23

Il video con gli highlights del match tra Mattia Faraoni e Charles Joyner per il titolo del mondo ISKA (CAT 95KG) di kickboxing. Nella cornice di Cinecittà World, a Roma, l’atleta capitolino ha battuto ai punti per decisione unanime l’australiano e si è laureato campione del mondo ISKA. In alto ecco le immagini salienti del main event di stasera.

