Highlights e gol Udinese-Feralpisalò 2-1: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

by Davide Triolo 23

Gli highlights completi della sfida tra Udinese e Feralpisalò (21), valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. I padroni di casa in Friuli hanno conquistato il passaggio del turno senza troppi grattacapi, con Deulofeu protagonista e abile ad aprire le marcature su calcio di rigore. Secondo tempo particolarmente divertente, con anche Success e Siligardi in gol per definire effettivamente il punteggio finale. In generale, sfida divertente e costantemente aperta, con gli ospiti tutto fuorché facilmente domi. Di seguito il video integrale dei migliori momenti del confronto tra Udinese e Feralpisalò.

