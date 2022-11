Highlights e gol Spagna-Costa Rica 7-0 VIDEO Mondiali Qatar 2022

di Matteo Di Gangi 63

Il video dei gol e degli highlights di Spagna-Costa Rica, match valevole per la prima giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. Esordio convincente per i ragazzi di Luis Enrique che dominano in lungo e in largo un avversario inerme che non ha potuto fare altro che prendere ripetutamente il pallone in fondo al sacco. Dopo pochi minuti ci pensa Dani Olmo a fare 1-0 con un gol spettacolare, prima della fine del primo tempo arrivano anche le reti di Asensio e di Ferran Torres su calcio di rigore. Nella ripresa arriva la doppietta del giocatore del Manchester City e poi il gol meraviglioso di Gavi che diventa il primo 2004 a segnare in un campionato del Mondo. Sul finire Carlos Soler e Alvaro Morata chiudono i conti sul 7-0. Ecco le azioni salienti della partita.

LE PAGELLE E I VOTI