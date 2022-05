Highlights Fidelis Andria-Paganese 1-0, playout Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 13

Il video con gli highlights di Fidelis Andria-Paganese, sfida valida come ritorno dei playout della Serie C 2021/2022. Sfida decisiva per la permanenza tra i professionisti, dopo l’1-0 maturato in Campania. In Puglia, il risultato è lo stesso, e a festeggiare è la Fidelis. Infatti, la rete di Sorrentino al 37′, unito alla miglior classifica della formazione pugliese, vale la permanenza in Serie C, mentre la Paganese retrocede in D. Di seguito, la rete che ha deciso il match.