Highlights Entella-Renate 5-2, Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 7

Il video con gli highlights e i gol di Entella-Renate, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Partita dominata da parte dei liguri, che fin dai primi minuti bersagliano Furlanetto, il quale alla fine capitola sotto i colpi di Reali, Meazzi e Faggioli nel primo tempo, e viene “graziato” dal fuorigioco di Doumbia, che avrebbe segnato il quarto gol già nel primo parziale. Per il Renate, in gol Marchioli per il provvisorio 2-1. Nel secondo tempo, Rada e Doumbia incrementano il vantaggio della Virtus, mentre in pieno recupero arriva il gol di Esposito su calcio di rigore. Ecco quindi i momenti salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH