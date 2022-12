Highlights e gol Udinese-Athletic Bilbao 0-1, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Andrea Bellini 31

Il video con gli highlights e i gol di Udinese-Athletic Club, partita valida come amichevole invernale in vista della ripresa dei rispettivi campionati. Sfida di lusso alla Dacia Arena per gli uomini di Sottil, i quali cedono solo nel finale alla formazione basca, che si aggiudica l’incontro grazie alla rete di Inaki Williams a una manciata di minuti dalla fine. Nel corso dei 90′, Silvestri decisivo in diverse occasioni, con i friulani che hanno provato a colpire soprattutto in contropiede, andando vicini al gol soprattutto con Arslan e Bijol.

LA CRONACA