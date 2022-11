Highlights e gol Tunisia-Francia 1-0: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 12

Gli highlights e i gol di Tunisia-Francia 1-0, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Un bel gol del numero 10 Khazri non basta alla formazione nordafricana per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La vittoria dell’Australia ai danni della Danimarca condanna i tunisini al terzo posto nel gruppo. Resta però la bella vittoria sui campioni in carica, certamente un motivo d’orgoglio per la squadra allenata da Kadri.

