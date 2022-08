Highlights e gol Spezia-Como 5-1, Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

by Alessio Vinciguerra 8

Gli highlights e i gol di Spezia-Como 5-1, sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Doppietta per un ritrovato Nzola, ma va a segno anche uno dei protagonisti della scorsa stagione, vale a dire Daniele Verde. Grande impatto dalla panchina per Reca, che nella ripresa firma due assist per Strelec e Maldini. I comaschi a segno con Blanco.

LA CRONACA

IL TABELLINO

RISULTATI E TABELLONE

CALENDARIO TRENTADUESIMI