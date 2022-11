Highlights e gol Spagna-Germania 1-1: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 21

Il video dei gol e degli highlights di Spagna-Germania, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo con tanto ritmo, intensità e anche una traversa clamorosa di Dani Olmo sulla parata di Neuer. Anche la Germania ha le sue chances soprattutto nella ripresa quando viene annullato un gol a Rudiger per fuorigioco. La partita si infiamma quando entrano le prime punte: Morata anticipa tutti e fa 1-0, il pareggio lo segna Fullkrug. Qualificazione apertissima per tutte e quattro le squadre.

