Highlights e gol Reggina-Inter 0-2, Amichevole 2022 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 128

Gli highlights e i gol di Reggina-Inter, match amichevole disputato allo stadio Granillo a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, in cui la formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi si è imposta 2-0 di misura sul club amaranto allenato dal fratello Filippo, grazie alle reti realizzate nel finale da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Un test molto importante per i nerazzurri, che proseguono la loro preparazione in vista del big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.