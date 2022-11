Highlights e gol Polonia-Argentina 0-2: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Polonia-Argentina, match valevole per la terza giornata della fase a giorni dei Mondiali di Qatar 2022. Partita dominata in lungo e in largo da parte dei ragazzi di Lionel Scaloni che sbagliano il rigore nel primo tempo con Messi che si fa ipnotizzare da un fantastico Szczesny. Nella ripresa però arrivano i gol di Mac Allister e di Julian Alvarez. Argentina prima nel girone, la Polonia invece passa per il fair play: ha due cartellini in meno del Messico per un finale pazzesco.

