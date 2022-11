Highlights e gol Pescara-Catanzaro 0-3, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 13

Gli highlights e i gol di Pescara-Catanzaro, match valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la capolista si è imposta anche allo stadio Adriatico sui padroni di casa mediante un secco 3-0 grazie alla doppietta di Luca Martinelli e al gol di Mario Situm. In virtù di questo risultato i giallorossi consolidano il loro primato in classifica e tentano la fuga, mentre gli abruzzesi vengono scavalcati dal Crotone e perdono la seconda posizione. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.