Highlights e gol Imolese-Pontedera 1-2, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video con highlights e gol di Imolese-Pontedera 1-2, match valido per la quindicesima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. Prosegue il momento d’oro degli ospiti, che allungano a 7 la striscia di risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 sconfitte) e restano in piena zona play-off. Quarta sconfitta di fila invece per l’Imolese, che sta rischiando grosso. Di seguito il video con gli highlights della partita.