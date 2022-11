Highlights e gol Gubbio-San Donato 1-0, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video con highlights e gol di Gubbio-San Donato 1-0, match valido per la quindicesima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. I padroni di casa conquistano un importante successo di misura e restano in scia della capolista Reggiana, distante una sola lunghezza. Eugubini che dovranno però rinunciare a Vitale, espulso per doppia ammonizione, in vista del prossimo impegno. Decisivo il gol di Mbakogu al 68′, di seguito il video con gli highlights della partita.