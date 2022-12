Highlights e gol Francia-Polonia 3-1: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 12

Il video dei gol e degli highlights di Francia-Polonia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Inizio di partita favorevole ai transalpini che però non riescono a concretizzare la mole di gioco, la Polonia risponde presente ed ha la più grande palla gol con Zielinski che tira un rigore in movimento e prende in pieno Lloris, sulla ribattuta la palla poi arriva a Varane che salva sulla linea. Sul finire di primo tempo ci pensa Olivier Giroud a sbloccare la partita con un grande diagonale di sinistro. Nella ripresa è Kylian Mbappè show: due gol straordinari che portano i campioni del Mondo in carica ai quarti di finale. A tempo scaduto Lewandowski su rigore fa 3-1.

