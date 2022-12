Highlights e gol Empoli-Monaco 0-1: amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Christian Poliseno 46

Gli highlights e le azioni salienti di Empoli-Monaco 0-1. L’amichevole del Castellani non sorride alla squadra di Zanetti che esce sconfitta per 0-1. Decide il gol di Diop al minuto 44′ del primo tempo Ecco gli highlights del match in cui è arrivata la beffa per la compagine toscana.