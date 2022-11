Highlights e gol Catanzaro-Giugliano 3-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 6

Gli highlights e i gol di Catanzaro-Giugliano, match valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa hanno spazzato via la formazione ospite mediante il punteggio di 3-0, replicando quanto fatto domenica con il Pescara: decisive le reti messe a segno da Andrea Ghion, Pietro Iemmello e Stefano Scongnamiglio. In virtù di questo risultato i calabresi consolidano il loro primato in classifica volando a 44 punti, mentre i campani restano quarti a quota 23. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature realizzate nella partita.