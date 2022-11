Highlights e gol Carrarese-Ancona 2-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 6

Il video con gli highlights e i gol di Carrarese-Ancona, sfida valida per la sedicesima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. Testa a testa importante tra due squadre in piena zona playoff, che ha visto la vittoria dei padroni di casa. Dopo un primo tempo equilibrato e dai ritmi bassi, a segnare i gol decisivi sono stati, infatti, Energe e Pelagatti. Carrarese che sale così momentaneamente al terzo posto. Di seguito e in alto, le migliori immagini della partita.