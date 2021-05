Highlights Djokovic-Tsitsipas: quarti di finale Internazionali d’Italia 2021 Roma (VIDEO)

by Matteo Di Gangi 6

Il video degli highlights e dei punti salienti del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, valevole per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Sul campo centrale del Foro Italico, a Roma, partita semplicemente straordinaria tra il serbo e il greco: il numero uno del mondo rimonta un set ed un break di svantaggio e vince dopo oltre tre ore di battaglia una partita epica. In serata affronterà Lorenzo Sonego in semifinale. In alto il video.