Aleksander Kilde vince la discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il norvegese ha chiuso in 1:42.09 davanti di soli sei centesimi a Marco Odermatt, che con due errori prima del terzo intermedio e sul finale vede sfumare la vittoria e chiude secondo in 1:42.15. Altra gara dalla terza posizione con il primo podio in carriera per James Crawford. Di seguito il video delle discese di Kilde e Odermatt.