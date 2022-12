Highlights Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 124-115, NBA 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 46

Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, sfida valida per la regular season di NBA 2022/2023. Una partita dal chiaro canovaccio, in cui i Lakers vengono trascinati in attacco dal solo LeBron James, mentre in difesa si affidano al raddoppio su Doncic scommettendo sulle percentuali da tre dei Mavs: tattica che funziona nel primo tempo, in cui la squadra texana sbaglia tutto dall’arco (5/22), diventando poi deleteria nel secondo. Dallas alza clamorosamente le percentuali e scappa in un terzo quarto da 51-21 di parziale. 124-115 il risultato finale. Ecco quindi le azioni salienti della partita.

LA CRONACA

