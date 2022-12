Highlights Buducnost-Trento 73-58, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 5

Trento perde in casa di Buducnost 73-58 nella settima giornata di Eurocup 2022/2023. Sesta sconfitta in sette partite di Eurocup per la squadra di coach Molin, che si è trovata in vantaggio nel primo quarto per poi subire un parziale di 23-4 che ha indirizzato il match verso la squadra montenegrina. Buducnost aggancia in vetta Gran Canaria e Turk Telecom a 5 vittorie e 2 sconfitte. Trento ferma a 1 vittoria e 6 sconfitte in penultima posizione.