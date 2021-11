Highlights Brindisi-Trento 78-80, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Christian Poliseno 13

Dolomiti Energia Trentino batte Happy Casa Brindisi per 78-80 nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Cameron Reynolds, che mette a segno 24 punti, che porta a casa i punti vittoria per Trento.