Highlights Berrettini/Fognini-Auger-Aliassime/Pospisil 6-7 5-7, Finals Coppa Davis 2022 (VIDEO)

di Antonio Sepe 17

Il video con gli highlights di Berrettini/Fognini-Auger-Aliassime/Pospisil 6-7 5-7, ultima sfida dell’incontro tra Italia e Canada, valido per le Finals di Coppa Davis 2022. Si spegne ad un passo dalla finale il sogno degli azzurri di capitan Volandri, sconfitti nel doppio decisivo. La scelta di Filippo di schierare Berrettini non paga e il Canada s’impone in due set lottati, staccando il pass per l’atto conclusivo. Di seguito il video con gli highlights della sfida.