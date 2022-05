Highlights basket Sassari-Brescia 98-68, gara-3 quarti di finale playoff 2022 Serie A1 (VIDEO)

by Christian Poliseno 8

Banco di Sardegna Sassari batte Germani Brescia per 98-68 nella sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket, vincendo il match e portandosi in avanti nella serie. Il miglior marcatore della partita è Filip Kruslin, che mette a segno 20 punti, che servono per regalare la vittoria a Sassari.

