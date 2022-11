Highlights Ankara-Trento 81-66, Basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 23

Gli highlights del match tra Turk Telekom Akara ed Aquila Trento, match valevole per la quinta giornata dell’EuroCup 2022/2023 di basket, in cui i padroni di casa hanno travolto la squadra ospite mediante il punteggio di 81-66 nel match valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell’Eurocup 2022/2023. Per la formazione italiana si tratta della quinta sconfitta in altrettante sfide che, di fatto, vale l’ultimo posto in classifica. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.