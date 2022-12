Guardiola, cosa fai? Scalcia una bottiglietta e poi corre a scusarsi (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 16

Episodio esilarante quello accaduto nel corso di Leeds-Manchester City, match della Premier League che ha chiuso la diciassettesima giornata del massimo campionato inglese. Sul punteggio di 3-1 in favore degli ospiti, Pep Guardiola, con un gesto di stizza ha calciato una bottiglietta che però è finita dritta sulla panchina del Leeds. L’allenatore catalano, accortosi immediatamente del ‘misfatto’, ha cominciato a correre come un fulmine per andarsi a scusare. Il video è diventato virale in tutta Europa. Eccolo.