Il Gran Maestro di scacchi e la dedica a Messi: indossa una maglietta con scritto “Que mira Bobo?” (VIDEO)

Lionel Messi e la sua Argentina sono diventati campioni del mondo in Qatar, entrando di diritto nella storia del calcio, ma a lasciare il segno è stata anche la frase pronunciata dalla Pulce al termine della semifinale contro l’Olanda: “Que mira Bobo?”. A sottolineare la celebrità che hanno avuto queste parole è stato un video pubblicato sui social dalla pagina ‘Chess 24’, nel quale il Gran Maestro russo Ian Nepomniatchi, si è mostrato al Campionato Mondiale di Almaty con indosso una t-shirt con la scritta “Que mirà Bobo?” in bianco e azzurro.

Nepomniatchi è sempre stato un grande ammiratore di Messi e, anche in questo caso, lo ha palesemente dimostrato in un evento di risonanza mondiale. Questa dedica, però, rischia di costargli caro perché uno degli arbitri del torneo kazako lo ha richiamato, ammonendolo ufficialmente per non aver rispettato il dress code della kermesse.