Giappone-Croazia, Maeda realizza il gol del vantaggio per i nipponici (VIDEO)

Il Giappone sblocca la contesa. I nipponici, impegnati nel match contro la Croazia valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, passano in vantaggio a pochi secondo dalla fine del primo tempo grazie ad un gol realizzato da Daizen Maeda. Quest’ultimo, dopo un cross verso l’area di Doan, si avventa su un pallone vagante respinto dalla difesa croata e mette a segno la zampata vincente che consegna l’1-0 alla sua squadra. Una rete, dunque, che può valere davvero moltissimo nell’economia della qualificazione ai quarti di finale, che farebbero la storia per un intero Paese. Il vantaggio, però, dovrà essere difeso per il resto della gara poiché la Croazia cercherà sicuramente di pareggiare i conti. Ecco il video della rete siglata da Maeda.