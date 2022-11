Galles-Iran, gli iraniani cantano l’inno. Tifosi in lacrime sugli spalti (VIDEO)

I calciatori iraniani hanno deciso di cantare il proprio inno nazionale prima della sfida contro il Galles, valida per il secondo turno della fase a gironi. Decisione opposta, quindi, rispetto a quanto fatto prima del match inaugurale contro l’Inghilterra, quando l’inno non fu cantato per protesta contro il regime iraniano. Momenti pieni di emozioni, come dimostrano le lacrime sui volti di alcuni supporters presenti sugli spalti.