Francia-Marocco, gol Theo Hernandez: in acrobazia fa 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 58

La Francia è già in vantaggio. Nel match contro il Marocco, valevole per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, i transalpini sbloccano la partita dopo soli cinque minuti di gioco. Azione tambureggiante nata da una finta straordinaria di Griezmann che poi serve Mbappè, il tiro del fuoriclasse del Psg viene rimpallato e allora la palla arriva a Theo Hernandez che si coordina alla perfezione e in acrobazia fa 1-0. In alto il video del gol.